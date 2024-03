Beste Liga in Europa Deutsche Eishockey-Liga verkündet Rekordzahlen

In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind sie dieser Tage besonders zufrieden mit sich selbst. Erst durften die Kölner Haie mit 16.993 Zuschauern im Schnitt einen neuen Europarekord verkünden. Auch die Düsseldorfer EG blickt trotz ihrer enttäuschenden Saison mit rund 8900 Zuschauern auf ihren besten Schnitt seit der DEL-Gründung 1994. Nun konnte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke für die ganze Liga nachlegen. Wenn am Freitagabend die Hauptrunde endet, werden pro Spiel mehr als 7160 Fans in die Hallen der 14 Klubs gekommen sein. Nicht nur ein interner Rekord, sondern auch die Bestmarke für Europa.