DEL weiter von Corona geprägt : Kölner Haie gewinnen Geisterspiel in Augsburg

Kölner Haie gewinnen Geisterspiel in Augsburg

Augsburg Die Kölner Haie feierten bei den Augsburger Panthern den fünften Sieg in Serie. Das Spiel fand ohne Zuschauer statt. Der ERC Ingolstadt besiegte die stark ersatzgeschwächten Straubing Tigers.

Die Kölner Haie haben bei der Geisterspielrückkehr in der Deutschen Eishockey-Liga den fünften Sieg in Serie eingefahren. Das Team von Trainer Uwe Krupp gewann am Sonntag bei den Augsburger Panthern mit 5:4 (2:3, 1:1, 1:0) nach Penaltyschießen. Für die Haie war es der zehnte Sieg aus den vergangenen zehn Partien.