Datum steht noch nicht fest : DEL verschiebt Eishockey-Saisonstart erneut

Neuss Die Deutsche Eishockey Liga muss den Saisonstart erneut verschieben - diesmal auf unbestimmte Zeit. Bis spätestens Mitte November sollen weitere Entscheidungen zum Saisonablauf getroffen werden.

Ziel der DEL ist es, einen Saisonstart in der zweiten Dezember-Hälfte zu realisieren. Das teilte die Liga am Freitag nach einer mehrstündigen Videokonferenz der Clubs mit. Die erneute Verschiebung des zuvor bereits auf den 13. November gelegten Starts könnte dazu führen, dass der Meister 2021 erstmals seit 41 Jahren ohne Playoffs gekürt wird. Zu einem möglichen Saisonmodus mit deutlich weniger Zeit als geplant konnten die 14 Clubs am Freitag aber noch keine Prognose abgeben.