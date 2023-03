2:3 in Bremerhaven Meisterschaftsfavorit Red Bull München strauchelt erneut

Der EHC Red Bull München gerät in den Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zunehmend unter Druck. Der Meister der Hauptrunde und Topfavorit auf den Titel zog am Freitagabend auch in seinem zweiten Spiel gegen die Fischtown Penguins aus Bremerhaven den Kürzeren. Bei der knappen 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)-Auswärtsniederlage war erneut Bremerhavens Maximilian Franzreb mit 31 Paraden der überragende Mann auf dem Eis. Schon beim 3:1 im ersten Spiel in München hatte der Schlussmann überzeugt.