DEL : Tabellenführer Red Bull München feiert 14. Saisonsieg im 15. Spiel

Düsseldorf Vizemeister Red Bull München zieht an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter einsam seine Kreise. Straubing festigt Platz zwei.

Für München, das zum Start der Spielzeit eine Rekordserie von elf Siegen in Folge hingelegt hatte, verkürzte Trevor Parkes (19.) in Überzahl noch vor der ersten Drittelpause. Im zweiten Abschnitt drehte der dreimalige Meister auf und ging durch die Treffer von Mark Voakes (26.), Yasin Ehliz (35.) und Keith Aulie (36.) in Führung.