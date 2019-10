Überraschungsteam der DEL : Kleine Straubinger verblüffen Eishockeyszene

Straubing Nicht Meister Mannheim, nicht Ex-Serienchampion Berlin: Erster Verfolger von Spitzenreiter München sind die Straubing Tigers. Das kleine Team aus Niederbayern steht nicht unverdient so weit oben in der Tabelle. Die Tigers machen gerade viel richtig.

Die Außenseiter gehen als Zweitplatzierte nach dem ersten Viertel der Saison in das Spitzenspiel bei Titelverteidiger Adler Mannheim am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport). „Wir haben ein gutes Gefühl“, sagte Trainer Tom Pokel vor der Partie beim achtmaligen Meister, den die Straubinger vor knapp eineinhalb Wochen daheim ebenso geschlagen hatten (3:1) wie wenige Tage später Tabellenführer München (5:1).

Es gibt mehrere Erfolgsfaktoren des Höhenflugs: Zum einen ging das Team nach dem überraschenden Aus in der ersten Playoff-Runde im Frühjahr sauer und motiviert in die neue Saison. Dann gelang es dem Verein, die Mannschaft um die wichtigsten Akteure wie Liga-Topscorer Jeremy Williams zusammenzuhalten. Die Spieler blieben bislang weitgehend von Verletzungen verschont. Und im zweiten Jahr unter Coach Pokel werden dessen taktische Vorgaben ideal umgesetzt, auch gegen deutsche Eishockey-Schwergewichte wie Mannheim oder München.

Dass ein Akteur wie Williams, der in der Saison 2018/19 mehr Punkte in der Hauptrunde machte als jeder andere DEL-Profi, bei den Tigers geblieben ist, liegt am einmaligen Charakter in Straubing: Der 35 Jahre alte Kanadier blieb nicht trotz, sondern wegen der Provinz.