Pinguine und DEG starten mit Derby : DEL veröffentlicht kompletten Spielplan für die kommende Saison

Düsseldorf Die Deutsche Eishockey Liga hat den kompletten Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Wie bereits bekannt war, starten die Krefeld Pinguine und die Düsseldorfer EG mit einem Derby in die Saison.

Das Eröffnungsspiel am 9. September (19.30 Uhr) bestreiten Meister Eisbären Berlin und EHC Red Bull München. Tags darauf (19.30 Uhr) empfangen die Krefeld Pinguine die DEG. Das erste Heimspiel der Düsseldorfer steht am Sonntag, 12. September (16.30 Uhr) auf dem Programm - Gegner sind dann die Augsburger Panther. Zur gleichen Zeit gehen die Pinguine in ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison bei den Grizzlys Wolfsburg aufs Eis.