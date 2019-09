Angreifer verliert mit Wolfsburg in Köln : Furchner kassiert in seinem 1000. DEL-Spiel eine Niederlage

Sebastian Furchner hat in seinem 1000. DEL-Spiel eine Niederlage kassiert. Bei seinem Jubiläum verlor der 37-Jährige mit den Wolfsburg Grizzlys ausgerechnet bei seinem früheren Arbeitgeber Kölner Haie 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).

Ex-Eishockey-Nationalspieler Sebastian Furchner hat in seinem 1000. DEL-Spiel bei seinem Ex-Club Kölner Haie kein Jubiläums-Geschenk erhalten. Mit seinen Grizzlys Wolfsburg unterlag der 37 Jahre alte Stürmer am Freitagabend 2:4 (0:1, 1:2, 1:1). Furchner, der außer für die Grizzlys in der Deutschen Eishockey-Liga bislang nur für die Haie spielte, gab die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:1 durch einen weiteren Ex-Kölner: Nickolas Latta (25. Minute). Mit einem Hattrick entschied Sebastian Uvira aber das Spiel für die schwach in die Saison gestarteten Haie.