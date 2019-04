Standing Ovations zum Abschied : DEL-Rekordtorjäger Wolf beendet Karriere

Mannheim Michael Wolf von DEL-Klub Red Bull München beendet seine Karriere. In seinem letzten Spiel wird er sogar von den gegnerischen Fans mit Standing Ovations gefeiert.

327 Tore hatte der Füssener in 782 DEL-Spielen erzielt, nach neun Jahren bei den Iserlohn Roosters sich in München noch dreimal zum Meister gekrönt, für die Nationalmannschaft sieben Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele 2010 bestritten - und war stets als Vorbildprofi aufgetreten, der nie im Mittelpunkt stehen wollte. Jetzt hängte er die Schlittschuhe an den Nagel. Seine Zukunft ließ er noch offen: "Mal schauen, was jetzt kommt."