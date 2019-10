Elfter Sieg im elften Spiel : München baut Startrekord aus

München/Straubing Red Bull München baut seinen Startrekord in der Deutschen Eishockey Liga weiter aus. Der Vizemeister feiert gegen Iserlohn den elften Sieg im elften Spiel. Meister Adler Mannheim verliert in Straubing.

Red Bull München ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter nicht zu stoppen. Der Vizemeister gewann am Sonntag 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) gegen die Iserlohn Roosters und thront nach dem elften Sieg im elften Spiel weiter souverän an der Tabellenspitze. Bereits mit ihrem Erfolg am vergangenen Spieltag hatten die Münchner einen DEL-Startrekord aufgestellt.