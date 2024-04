DEL-Play-offs Erster Sieg gegen Berlin – Straubing hält Final-Hoffnungen am Leben

Die Eisbären Berlin haben bei den Straubing Tigers den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Finale verpasst. Der Rekordmeister verlor am Sonntag das vierte Aufeinandertreffen bei den Tigers mit 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) und führt in der Serie Best-of-Seven nur noch mit 3:1. Mit einem Erfolg im Heimspiel am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) kann der Hauptstadt-Club dennoch das Playoff-Finale perfekt machen.