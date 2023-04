DEL-Play-offs München dreht Halbfinalserie gegen Wolfsburg

Die Münchner hatten in der Serie das erste Duell gewonnen, dann allerdings zwei Spiele nacheinander verloren. Am Donnerstag gelang in Wolfsburg der Ausgleich, nun übernahm der dreimalige Meister und Zweite der Vorsaison wieder das Kommando. Spiel sechs wird am Ostermontag (14.15 Uhr/MagentaSport) in Wolfsburg ausgetragen. Im zweiten Halbfinale zwischen dem achtmaligen Meister Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt steht es 2:2.