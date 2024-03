DEL-Play-offs Kölner Haie verpassen Viertelfinale trotz Heimvorteil

Die Kölner Haie sind trotz Heimvorteil in den Vor-Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ausgeschieden. Das Team von Uwe Krupp verlor das entscheidende Spiel der Best-of-three-Serie gegen den ERC Ingolstadt mit 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) und gab damit in zwei Heimspielen in Folge die 1:0-Serienführung aus der Hand. Im Viertelfinale der DEL-Play-offs fordern die Ingolstädter nun die Fischtown Pinguins Bremerhaven.