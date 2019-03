DEL-Play-offs: Haie krönen Aufholjagd und ziehen ins Halbfinale ein

Köln Die Kölner Haie haben das entscheidende siebte Spiel der Viertelfinalserie gegen Ingolstadt gewonnen. Nach einem 1:3-Rückstand entschieden sie die Best-of-seven-Serie noch mit 4:3 für sich

"Wir haben immer dran geglaubt, es fühlt sich richtig gut an", sagte Nationalspieler Frederik Tiffels bei Magenta Sport: "Wir haben von Anfang an Gas gegeben, sind in Führung gegangen und haben es über die Bühne gebracht. Jetzt ist egal, wer kommt."