DEL-Play-offs Berlin vergibt ersten Matchball – Bremerhaven auf Kurs

Derweil fehlt den Fischtown Pinguins Bremerhaven auch nur noch ein Sieg zum Finale: Der Hauptrundensieger liegt nach einem 3:2 (3:1, 0:1, 0:0) im vierten Spiel bei Red Bull München in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 in Führung und hat am Dienstag (beide 19.30 Uhr Uhr/MagentaSport) die Chance, erstmals ins DEL-Finale einzuziehen.