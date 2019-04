DEL-Play-offs : Knapper Adler-Sieg gegen Kölner Haie zum Halbfinal-Auftakt

Mannheim Hauptrundensieger Adler Mannheim hat im ersten Halbfinalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft mehr Mühe als gedacht mit den Kölner Haien. Der Titelfavorit gewann am Dienstag das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie mit (1:0, 0:0, 0:0) gegen den Vierten der Vorrunde.

Vor 13.600 Zuschauern in Mannheim traf Benjamin Smith bereits nach 43 Sekunden. Das nächste Spiel in dieser Serie findet am Freitag in Köln statt.