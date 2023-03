Pfiffe und gereizte Stimmung Bei den Adlern Mannheim hängt der Haussegen schief

Für die Adler wird es nun schwer. Die Haie strotzen nach ihrer Aufholjagd zum Ende der Hauptrunde vor Selbstvertrauen. „Wir fühlen uns in unserem System einfach total wohl“, sagte Torhüter Mirko Pantkowski nach dem sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. Indes warnte der Keeper auch vor der Wut Mannheims am Freitag im nächsten Spiel der Best-of-seven-Serie, in der vier Siege zum Weiterkommen nötig sind: „Die werden auf jeden Fall kommen wie die Feuerwehr.“