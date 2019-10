DEL : Meister Mannheim schlägt Augsburg 8:3

Mannheim Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat das Duell der Champions-League-Teilnehmer gegen die Augsburger Panther deutlich gewonnen. Im Krisenduell setzten sich die Grizzlys Wolfsburg durch.

Der Titelverteidiger besiegte am Freitag in einem torreichen und hart umkämpften Spiel die Überraschungsmannschaft des Vorjahres mit 8:3 (3:2, 2:1, 3:0) und kletterte mit 22 Punkten in der Tabelle auf Rang vier. Der 17 Jahre alte Tim Stützle glänzte mit einem Treffer und vier Vorlagen.