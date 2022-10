DEL : Köln fertigt Tabellenführer Bremerhaven ab

Köln Ausrufezeichen der Kölner Haie. Das Team von Trainer Uwe Krupp deklassiert die Fischtown Pinguins Bremerhaven, Tabellenführer der DEL, mit 5:0.

Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am 7. Spieltag beim 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven den zweiten Sieg in Folge gefeiert und sich in der Tabelle auf Rang acht vorgeschoben. Die Gäste hingegen mussten nach der zweiten Niederlage nacheinander die Tabellenführung an den EHC Red Bull München abgeben.