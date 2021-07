Spielplan veröffentlicht : DEL kehrt zur Normalität zurück

Düsseldorf Die erste Eishockeyliga erklärt die Pandemie mehr oder weniger für beendet: Es soll pünktlich im September losgehen, es gibt wieder eine Tabelle, vermehrt Spiele am Wochenende und im Kölner Fußballstadion ein Winter Game.

In gerade mal zwei Ligen wird dieser Tage noch Eishockey gespielt: In der nordamerikanischen NHL und in der neuseeländischen NZIHL. In Europa sind die meisten Eisflächen abgetaut, da geht es erst Ende August mit der Champions League weiter. Was nicht bedeutet, dass die Aktiven am Strand liegen. „Eishockeyspieler werden im Sommer gemacht“, lautet ein alter Spruch. Und seit Dienstag wissen die hiesigen auch, warum sie derzeit Kondition bolzen und Muskeln stählen. Da kam der Spielplan der Deutschen Eishockey Liga heraus.

Aus rheinischer Sicht geht es spektakulär los: Am ersten Spieltag (10. September) empfangen die Krefeld Pinguine die Düsseldorfer EG. Die weiteren Straßenbahnderbys steigen am 28. November, am 18. Januar und am 11. März. Die Termine für die Duelle zwischen DEG und Haien: 19. Oktober, 5. November, 16. und 23. Januar. Krefeld und Köln treffen sich am 17. September, am 31. Oktober, am 14. Januar und am 8. März.