Nach Unfalltod eines Profis Halsschutz wird 2024 Pflicht für DEL-Spieler

Über die DEL-Entscheidung berichtete am Dienstag zunächst die Online-Redaktion der ARD-Sportschau. Die DEL kündigte nach einem Treffen der Sportchefs der 14 Clubs am Montag für den Dienstagnachmittag ein Statement an. Die Entscheidung fiel indes bereits am Tag zuvor. Auch die Spielervereinigung SVE hatte sich demnach mit großer Mehrheit für den verpflichtenden Hals- und Nackenschutz ausgesprochen.