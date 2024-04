DEL-Halbfinale München holt ersten Sieg, Berlin mit Matchball

Zwei Tage nach dem 4:3 nach dreifacher Verlängerung und damit dem drittlängste Spiel in der DEL-Geschichte war die Partie wieder lange offen. Ty Ronning (10.), der am Mittwoch nach 111 Minuten für die Entscheidung gesorgt hatte, Yannick Veilleux (17.) und Marcel Noebels (22.) trafen für die Eisbären. Tore von Cole Fonstad (18.) und Adrian Klein (34.) hielten Straubing lange in der Partie, die Eisbären hielten dem Druck aber gerade in den letzten Minuten stand.