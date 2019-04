DEL-Halbfinale : Augsburg gleicht gegen München aus - Adler schlagen Haie erneut

Augsburg Die Ausgburger Panther haben sich in der DEL-Halbfinalserie gegen den EHC München überraschend zurückgemelt. Die Adler Mannheim bauen ihren Vorsprung gegen die Kölner Haie dagegen aus.

Außenseiter Augsburger Panther stellt Titelverteidiger EHC Red Bull München im Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft vor erhebliche Probleme. In einem weiteren Eishockey-Krimi setzte sich das Überraschungsteam am Freitagabend 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) durch und glich in der Serie im Modus Best of Seven zum 1:1 aus.