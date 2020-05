Eishockey : Gehaltsverzicht Voraussetzung für DEL-Lizenz in der kommenden Saison

Köln Ob und wie ab September wieder Eishockey gespielt werden kann, ist wegen der Corona-Pandemie völlig ungewiss. Dennoch beginnt die Deutsche Eishockey Liga (DEL) wie geplant mit der Lizenzprüfung - und setzt dabei auf einen Gehaltsverzicht der Spieler in der nächsten Saison.

Die Liga geht davon aus, dass die Einnahmen der 14 Klubs wegen der Coronakrise vor allem in den Bereichen Zuschauer und Sponsoren sinken werden, selbst wenn im besten Fall ab September Besucher in die Arenen dürften. Die Spielergehälter machen zwischen 50 und 70 Prozent der Kosten aus. Der Plan der DEL: Die Spieler sollen zunächst auf 25 Prozent verzichten, dieser Betrag soll "in eine erfolgsabhängige Vergütung umgewandelt werden, die an den Umsatzerlösen hängt", erläuterte Tripcke.