Play-off-Finale der DEL Eisbären melden sich zurück und nehmen zehnten Titel ins Visier

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof brachte Nationalspieler Pföderl die Eisbären in Überzahl in Führung (19.). Bei angezeigter Strafe gegen die Gäste erhöhte Blaine Byron (25.), Vize-Weltmeister Marcel Noebels bereitete beide Tore vor.