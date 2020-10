Nach erneuter Verschiebung : Eishockey-Spielergewerkschaft fordert konkreten DEL-Starttermin

In der Corona-Krise ist die Deutsche Eishockey Liga bei den großen Teamsport-Ligen weiter isoliert. Als einzige größere Liga sieht sie sich außerstande, aufgrund der Corona-Krise in die Saison zu starten. Foto: dpa/Uwe Anspach

Köln Die neu gegründete Spielergewerkschaft SVE im deutschen Eishockey hat mit Unverständnis auf die erneute Verschiebung des Saisonstarts in der DEL reagiert.

Der erneut verschobene Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat bei der neu gegründeten Spielergewerkschaft SVE für Unmut gesorgt. "Anstelle von mutmachenden Antworten und einer berechtigten Hoffnung auf eine Rückkehr aufs Eis und in die Fankurven, hat der heutige Tag viele Fragen und große Enttäuschung hinterlassen", hieß es in einem Statement am Freitagabend bei Facebook.