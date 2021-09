1:4 gegen München : Meister Berlin verliert DEL-Eröffnungsspiel klar

Berlin Meister Eisbären Berlin ist mit einer Heimpleite in die neue DEL-Saison gestartet. Im Eröffnungsspiel musste sich die Mannschaft von Trainer Serge Aubin Red Bull München 1:4 geschlagen geben.

Der deutsche Meister Eisbären Berlin hat zum Saisonauftakt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Dämpfer kassiert. Am Donnerstagabend unterlag der Hauptstadtclub dem EHC Red Bull München in der Arena am Ostbahnhof mit 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Für den Titelverteidiger traf nur Zach Boychuk, während die Gäste ihre Chancen effizienter nutzten.