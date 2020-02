DEL : Eisbären Berlin festigen Platz vier

Köln Die Eisbären Berlin haben auch das vierte Saisonduell gegen die Augsburger Panther gewonnen. Dank Dreifach-Torschütze Leonhard Pföderl setzten sich die Hauptstädter mit 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) in Augsburg durch.

Der Olympiazweite Pföderl besorgte zunächst den Ausgleich (34.) und legte dann noch zweimal nach (51./55.). Auch in den drei vorangegangenen Aufeinandertreffen hatte Berlin die Nase vorn.

Berlin festigte mit den fünften Erfolg in Serie den vierten Tabellenplatz, der in den Play-offs zunächst Heimrecht bedeutet. Augsburg ist nach der dritten Niederlage in Folge mit 62 Punkten Zehnter, hat aber immer noch einen komfortablen Vorsprung auf die sei 16 Spielen sieglosen Kölner Haie (52).