„Haben so viele geile Jungs“ : Eisbären auf dem Eishockey-Thron

„Haben so viele geile Jungs“

München Die Eisbären Berlin sind wieder deutscher Eishockey-Meister. Den neunten Titelgewinn machen sie mit einem grandiosen 5:0 in München perfekt. Der Torwart ragt heraus, der Trainer ist mächtig „stolz“.

„Deutscher Meister werden ist so ein langer Weg“, bemerkte Kapitän Frank Hördler, der am Mittwochabend um 22.09 Uhr den Meisterpokal in Empfang nehmen durfte. Bei allen neun Titeln des DEL-Rekordchampions war der 37 Jahre alte Verteidiger dabei. Hördler wurde auch als wertvollster Spieler der DEL-Playoffs ausgezeichnet.