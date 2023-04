Dritter Sieg gegen Ingolstadt EHC Red Bull München kurz vor viertem DEL-Titel

Der EHC Red Bull München steht nach dem nächsten Thrillersieg in der Finalserie der Deutschen Eishockey Liga beim ERC Ingolstadt unmittelbar vor der vierten Meisterschaft. Am Freitag erkämpfte sich der Topfavorit ein 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) in einem taktisch hochklassigen Highspeed-Duell und führt in der Best-of-seven-Serie nun nach Siegen 3:1. Bereits am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) kann das Team von Trainer Don Jackson nun den ersten Titel seit 2018 perfekt machen. Für den erfolgreichsten Coach der DEL-Historie wäre es bereits der neunte Meistertitel in Deutschland.