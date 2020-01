7:2 gegen Bremerhaven : Wolf glänzt mit Viererpack bei Kantersieg der Adler Mannheim

Köln Meister Adler Mannheim feiert gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven einen Kantersieg. Überragender Mann beim 7:2-Erfolg ist Nationalspieler David Wolf.

Nationalspieler David Wolf hat Meister Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem Viererpack zum vierten Sieg in Folge geschossen. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross feierte bei der überragenden Vorstellung des 30-Jährigen gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven einen haushohen 7:2 (1:1, 3:1, 3:0)-Sieg. Der letzte Viererpack in der DEL war Jacob Berglund im vergangenen Februar für die Krefeld Pinguine gelungen.