DEL : Meister Mannheim patzt beim Schlusslicht

Köln Meister Adler Mannheim hat in der DEL die anhaltende Misserfolgsserie der Straubing Tigers nicht zum Sprung auf den zweiten Platz nutzen können. Die Straubing kassierten die vierte Niederlage in Serie.

Der Titelverteidiger unterlag unerwartet bei Schlusslicht Schwenninger Wild Wings 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Durch ihre zweite Niederlage in den vergangenen drei Spielen konnten die Kurpfälzer kein Kapital aus der vierten Niederlage der Tigers in Folge mit 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) gegen Ex-Meister Eisbären Berlin schlagen.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven behaupteten unterdessen ihren Play-off-Platz durch einen 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Krefeld Pinguine. Im Kampf um den Anschluss an die Play-off-Ränge feierten die Kölner Haie ein wichtiges 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) beim zuletzt formstarken Rivalen Grizzlys Wolfsburg.

Mannheim schien in Schwenningen nach der Führung durch Mark Katic (7.) planmäßig auf Kurs zum zwölften Erfolg in den vergangenen 13 Spielen. Doch die Gastgeber drehten die Begegnung durch Michael Blunden (9.) und Jordan Caron (35.) und bejubelten ihren ersten Erfolg nach zuvor fünf Niederlagen.

Straubing kam auch gegen Berlin nicht aus seinem Tief heraus und ging zum vierten Mal in Folge als Verlierer vom Eis. Den Bayern gelang im Schlussdrittel durch Sven Ziegler (42.) lediglich der Anschlusstreffer. Für Berlin dagegen rückt das Spitzentrio nach dem dritten Sieg in Serie durch die Tore von Austin Ortega (4.) und Sebastian Streu (40.) zunehmend in Sichtweite.