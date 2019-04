Adler bezwingen München : Mannheim zum achten Mal deutscher Eishockey-Meister

Mannheim Nach einem Eishockey-Krimi haben die Adler Mannheim den Serienmeister Red Bull München vom Thron gestoßen. Der Hauptrundensieger bezwang den Titelverteidiger im fünften Play-off-Finale mit 5:4 (2:0, 2:2, 0:2, 1:0) nach Verlängerung.

"München hat wirklich stark gespielt, deshalb standen die seit drei Jahren vorne", sagte Mannheims Olympia-Kapitän Marcel Goc bei Sport1: "Wir waren zwischendurch zu sicher und zu passiv, aber am Ende haben wir es verdient. Wir haben einen langen Weg hinter uns, es lief nicht immer so, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt bin ich sehr stolz auf die Jungs. Hauptsache, wir haben das Spiel gewonnen." Münchens Trainer Don Jackson gratulierte den Mannheimern: "Sie haben es verdient zu gewinnen."

Der DEL-Silberpokal kehrt damit nach drei Jahren in München nach Mannheim zurück. Allerdings mussten die Adler nach einer 3:0-Führung noch zittern: Larkin schoss die Gastgeber vor 13.600 Zuschauern in der SAP Arena erst in der 14. Minute der Verlängerung zum entscheidenden vierten Sieg.