Eishockey in der DEL : Adler Mannheim gewinnt Topspiel in Bremerhaven

Adler Mannheim gewinnt Topspiel in Bremerhaven

Eishockey in der DEL

Die Adler Mannheim haben das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga bei den Fischtown Piguins aus Bremerhaven gewonnen. In einem packenden Duell siegte der Titelverteidiger am Sonntag bei den Norddeutschen nach Penaltyschießen mit 4:3 (1:0, 0:2, 2:1) und rangiert in der Tabelle mit 87 Punkten weiter auf Platz zwei. Bremerhaven bleibt mit 73 Punkten vorerst auf Rang vier.