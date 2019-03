DEL-Playoffs: Mannheim als erstes Team im Halbfinale – München patzt

Köln Die Adler Mannheim sind als erste Mannschaft ins Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingezogen. Der Hauptrundensieger gewann sein fünftes Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers 7:4 (2:2, 2:1, 3:1) und entschied die Best-of-Seven-Serie mit 4:1 für sich.

Red Bull München vergab indes seinen ersten Matchball. In eigener Halle kassierte der Titelverteidiger gegen Vizemeister Eisbären Berlin ein 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) und führt in der Viertelfinal-Serie nur noch mit 3:2. Jamie MacQueen (12.) und Austin Ortega per Doppelschlag in der 49. Minute ließen die Gäste jubeln, zudem musste München Ende des zweiten Drittels eine womöglich schwere Verletzung von Konrad Abeltshauser verkraften.