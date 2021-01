Titelfavoriten punkten : Mannheim und München mit knappen Siegen in der DEL

Mannheim und München mit knappen Siegen in der DEL

Die Mannschaft von Mannheim jubelt nach dem Sieg mit 3:2 gegen Ingolstadt nach Penaltyschießen am fünften Spieltag. (Archivfoto) Foto: dpa/Armin Weigel

Schwenningen/Mannheim In der Gruppe-Süd der Deutschen Eishockey-Liga sind die Adler Mannheim weiter ungeschlagen. Gegen die Augsburger Panther gelang der sechste Sieg. Auch Titelkonkurrent Red Bull München gewinnt.

Die Adler Mannheim bleiben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) unbesiegt. Olympia-Silbergewinner Matthias Plachta sorgte am Sonntag beim 4:3 (1:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung bei den Augsburger Panthern mit seinem Siegtor in der dritten Minute der Overtime für den sechsten Sieg des Meisterfavoriten im sechsten Spiel.