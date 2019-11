Krefeld schlägt Mannheim 6:3 : Pinguine gewinnen auch beim Meister

Mannheim Die Krefeld Pinguine haben das Wochenende mit einem Sieg in Mannheim veredelt. Zwei Tage nach dem Erfolg im Derby überraschte das Team von Trainer Brandon Reid auch gegen den deutschen Eishockey-Meister.

Die rheinischen Klubs Krefeld Pinguine und Kölner Haie befinden sich in der Deutschen Eishockey Liga sportlich im Aufwind. Zwei Tage nach dem Derbyerfolg gegen die Düsseldorfer EG verblüfften die finanziell schwer angeschlagenen Pinguine am Sonntag auch beim deutschen Meister Adler Mannheim. Das Team von Trainer Brandon Reid gewann in Mannheim mit 6:3 (1:0, 4:1, 1:2) und sorgte damit für ein perfektes Wochenende. Am Freitagabend hatten die Pinguine die DEG im Prestigeduell 4:3 besiegt. Für Meister Mannheim war es vor der Deutschland-Cup-Pause die dritte Niederlage am Stück.