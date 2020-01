3:4 nach Verlängerung gegen Berlin : Haie kassieren sechste Niederlage in Folge

Die Kölner Haie, hier im Spiel gegen die Düsseldorfer EG, stecken tief in der Krise. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Köln Die Kölner Haie stecken weiter tief in der Krise. Gegen die Eisbären Berlin kassierten die Domstädter bereits die sechste Niederlage in Folge. Die direkten Play-off-Plätze rücken in immer weitere Ferne.

Die Kölner Haie verlieren die direkten Play-off-Plätze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) allmählich aus den Augen. Die Negativserie der Rheinländer setzte sich trotz einer Aufholjagd im Schlussdrittel auch beim 3:4 (0:1, 0:2, 3:0, 0:1) nach Verlängerung gegen die Eisbären Berlin fort. Durch die sechste Niederlage in Folge liegt Köln neun Punkte hinter dem sechstplatzierten ERC Ingolstadt.

Der wiederum behauptete seine Position im direkten Duell mit der Düsseldorfer EG dank eines 3:2 (0:2, 0:0, 3:0). Die Fischtown Pinguins Bremerhaven gewannen 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) gegen die Augsburger Panther, bauten ihren Vorsprung auf Verfolger Düsseldorf im Rennen um die Play-offs auf sieben Zähler aus und zogen nach Punkten mit Berlin (62) auf Platz vier gleich.

(sid/old)