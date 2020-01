Historische Negativserie : Zehnte Pleite in Serie – Kölner Haie verlieren auch in Mannheim

Zehnte Pleite in Serie – Kölner Haie verlieren auch in Mannheim

Köln Die Kölner Haie finden keinen Ausweg aus der Krise. Den Klassiker bei Titelverteidiger Adler Mannheim verloren die Rheinländer 3:4 (2:1, 0:3, 1:0) und setzten ihre historische Niederlagenserie mit der zehnten Pleite in Folge fort.

Mit 52 Punkten gerät die Teilnahme des achtmaligen Meisters an den Play-offs zunehmend in Gefahr. Mannheim (85) ist erster Verfolger von Red Bull München (88). Der Spitzenreiter ist am Sonntagabend (19.00 Uhr) bei den Grizzlys Wolfsburg gefordert.