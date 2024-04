„Das Ding nach Hause bringen“ Eisbären Berlin stehen im Finale gegen Bremerhaven

Zuvor hatte sich der ehemalige Serienmeister am Mittwochabend im fünften Halbfinalspiel gegen die Straubing Tigers mit 3:2 in der Verlängerung durchgesetzt. „Die Erwartungen an uns sind immer hoch. Wir sind in Berlin, wir sind hier, um zu gewinnen. Das gilt für die Spieler und den ganzen Trainer- und Betreuerstab.“