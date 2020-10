Eishockey-Klub vor dem K.o. : Kölner Haie bangen um ihre Existenz

Köln Während knapp über die Hälfte der DEL-Klubs in einem Vorbereitungsturnier wieder aufs Eis geht, droht den Kölner Haien das Aus. Der Traditionsklub steht sinnbildlich für die prekäre wirtschaftliche Situation, in der sich die DEL befindet.

Uwe Krupp wollte die Kölner Haie im deutschen Eishockey eigentlich zurück an die Spitze führen, doch wegen der Coronakrise muss er jetzt vielmehr um die Existenz des Traditionsklubs bangen. "Wir können nicht zu 100 Prozent sagen, dass wir dabei sind", sagte der frühere Bundestrainer der Kölnischen Rundschau deutlich. Durch den bereits zweimal verschobenen Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) klafft beim achtmaligen Meister eine finanzielle Lücke im siebenstelligen Bereich. Für den Fall eines Saisonbeginns herrscht große Ungewissheit in der Domstadt, die Krupp "sehr nahe geht", wie er dem Kölner Stadt-Anzeiger sagte.