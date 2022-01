„Macht nicht wirklich Spaß“ : Corona-Ausbrüche bringen DEL, Klubs und Spieler in Not

Corona-Ausbrüche bringen DEL, Klubs und Spieler in Not

Neuss Die Deutsche Eishockey Liga ist wenige Wochen vor Olympia besonders von der aktuellen Corona-Situation gebeutelt. Die Liga gerät in Termin-Not, die Clubs beklagen eine angebliche Wettbewerbsverzerrung und die Nationalspieler fürchten um ihre Olympia-Teilnahme.

Aus einer Liga mit 15 Teams ist derzeit eine Elfer-Liga geworden - in der Deutschen Eishockey Liga standen auch am Sonntag nur noch drei statt sieben Spiele auf dem Programm. Gleich vier Mannschaften sind derzeit wegen Corona-Ausbrüchen nicht spielfähig, die DEL ist damit einen Monat vor den Olympischen Winterspielen besonders gebeutelt. „Erst ohne Zuschauer, jetzt ohne Spieler - das macht nicht wirklich Spaß. Wir kämpfen bis zum Letzten“, sagte DEL-Chef Gernot Tripcke bei Magentasport. Die Nervosität im Ligabüro, bei den Klubs und den Spielern ist erhöht, die Termin-Not wächst.

„Ich sperre mich jetzt die nächsten zwei Wochen zuhause ein“, sagte Nationalkeeper Mathias Niederberger vom Meister Eisbären Berlin der Deutschen Presse-Agentur angesichts der zunehmenden Corona-Fälle. In drei Wochen soll sich das Nationalteam in Mannheim treffen und am 2. Februar nach Peking aufbrechen. Geht das Infektionstempo in der DEL so weiter, könnte Olympia für einige Spieler in Gefahr geraten.