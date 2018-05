DEL: Berlin verliert Tabellenspitze - Köln auf dem Vormarsch

Köln Führungswechsel an der Tabellenspitze, Hochspannung im Kampf um die letzten Play-off-Tickets: Auch nach dem viertletzten Spieltag der regulären Saison bleiben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) noch viele Fragen offen.

Mannschaft der Stunde bleiben aber die Kölner Haie um den ehemaligen Bundestrainer Uwe Krupp. Die Haie setzten sich beim bisherigen Tabellendritten Adler Mannheim mit 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) durch und zogen mit dem dritten Sieg in Folge auf Tabellenrang zehn vor, der zum Einzug in die Pre-Play-offs berechtigt.

Ronny Arendt erzielte die Führung für die Mannheimer (25.), ehe John Tripp nur 18 Sekunden später den Ausgleich erzielte. Matt Pettinger brachte die Kölner in der 34. Minute mit 2:1 in Führung. Erneut Tripp (44.) und Nationalspieler Moritz Müller (53.) erhöhten auf 4:1, bevor Yanick Lehoux die Mannheimer noch einmal in Schlagdistanz brachte (57.). Haie-Topscorer Philip Gogulla stellte mit einem Treffer ins leere Adler-Tor in der 59. Minute den Endstand her.