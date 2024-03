US-Amerikaner bei der DEG im Gespräch Umbruch bei den Nürnberg Ice Tigers – auch Trainer Rowe geht

Zudem würden die Verträge von Dane Fox, Ludwig Byström, Jack Dougherty, Ian Scheid und Philipp Mass nicht verlängert werden, hieß es in der Mitteilung. Die Vertragsverlängerung von Stürmer Cole Maier war bereits am Mittwoch verkündet worden. Die Ice Tigers hatten die Hauptrunde als Zehnter abgeschlossen und waren in den Vor-Play-offs an den Adlern Mannheim gescheitert.