DEL : Augsburger Panther verlängern mit Torwart Roy

Eishockey-Torwart Olivier Roy wird auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther zwischen den Pfosten stehen. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, verlängerte der Kanadier seinen Vertrag um eine weitere Saison. Roy spielt seit 2017 für die Panther und zeigte in der laufenden Saison überragende Leistungen. Bis zum Ausscheiden der Schwaben im Halbfinale gegen den EHC Red Bull München war der 27-Jährige der beste Torwart der Playoffs.