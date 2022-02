Zwei Spiele abgesagt : Augsburger Panther durch Corona-Ausfälle nicht mehr spielfähig

Augsburg Das Coronavirus hat die Augsburger Panther ausgebremst. Der Verein musste das für den heutigen Mittwochabend angesetzte Heimspiel gegen die Adler Mannheim aufgrund sehr vieler erkrankter Profis absagen.

Auch das Spiel der Augsburger am Freitag in Berlin kann nicht stattfinden. Insgesamt seien 15 Feldspieler nicht einsatzfähig, teilten die Panther am Mittwoch mit. Neben dem 56-jährigen Trainer Serge Pelletier wurden auch zahlreiche Augsburger Spieler positiv getestet.