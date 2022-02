Neue Abstiegsregelung im Eishockey : Nur ein Team steigt 2022 aus der DEL ab

Neuss Die Deutsche Eishockey-Liga und die DEL2 haben sich darauf verständigt, den neuen Auf- und Abstiegsmodus wegen der Corona-Folgen noch mal auszusetzen. Schon 2020/21 hatte man die neue Regelung verschoben.

Seit Jahren wird im Eishockey über den Abstieg gestritten. Lange gab es ihn gar nicht, dann wurde er zur Saison 2020/21 eingeführt, wegen Corona aber wieder ausgesetzt. Dieses Jahr soll er nun wirklich kommen, bis wieder neue Kritiker – unter anderem aus Krefeld – die abermalige Aussetzung forderten. Corona sei ja nicht vorbei, Teams in Quarantäne oder mit Notkadern, Spielausfälle, krumme Tabelle, Geisterspiele – das sei kein fairer Wettbewerb. Alle schlossen sich der Meinung nicht an, vor allem die Zweite Liga wollte nicht einsehen, warum sie im zweiten Jahr in Folge ihren Meister an die DEL verlieren, aber keinen Absteiger „von oben“ erhalten soll.