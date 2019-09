„Zuschussgeschäft“ Eishockey : Sabo-Rückzug in Nürnberg weckt böse Erinnerungen

Sabo-Rückzug in Nürnberg weckt böse Erinnerungen

Nürnberg Nach dem angekündigten Rückzug ihres Geldgebers Thomas Sabo stehen die Nürnberg Ice Tigers vor einer ungewissen Zukunft. DEL-Eishockey bleibt ein Zuschussgeschäft.

Die Nachricht aus Nürnberg schreckte die Deutsche Eishockey Liga (DEL) auf und weckte böse Erinnerungen. Drei Jahre nach dem Aus der Hamburg Freezers kündigte der Mäzen Thomas Sabo seinen Rückzug bei den Ice Tigers an. "Das war eine Neuigkeit, die man nicht will", sagt DEL-Rekordtorschütze Patrick Reimer.

Die am Freitag beginnende Saison ist für die "Eistiger" noch gesichert, weil Schmuckhersteller Sabo sein millionenschweres Engagement nur reduziert hat. Die Zukunft ab 2020, wenn er ganz aussteigt, ist allerdings ungewiss. "Der Standort Nürnberg ist gefestigt", glaubt Reimer, als Olympiaheld von 2018 das Gesicht des Klubs, "man hat genug Möglichkeiten, Sponsoren zu finden."

Nach diesen suchen Geschäftsführer Wolfgang Gastner und seine Mitarbeiter fieberhaft. Die Last soll auf mehrere Schultern verteilt werden. Sabo, der 2009 eingestiegen war und den Klub vor der Insolvenz gerettet hatte, schoss seitdem einen zweistelligen Millionenbetrag zu. In den vergangenen Jahren wiesen die Bilanzen der Nürnberger Fehlbeträge von jeweils knapp drei Millionen Euro aus, die der Mäzen ausglich.

"Sport ist ein Zuschussgeschäft", sagt DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke, "das ist selbst im Fußball nicht anders. Jeder versucht, jeden Cent zusammenzuklauben und noch in die Mannschaft zu stecken." In der DEL ist Nürnberg kein Einzelfall. Laut Bundesanzeiger verzeichneten auch die Düsseldorfer EG (4,4 Millionen), die Eisbären Berlin (3,1) und die Krefeld Pinguine (1,8) in der Saison 2017/18 siebenstellige Jahresfehlbeträge. Um die neue Lizenz zu bekommen, musste das Minus von Geldgebern ausgeglichen werden. Andere Klubs lassen das finanzielle Engagement ihrer Investoren unter Sponsoreneinnahmen laufen.