DEL : Straubing-Fan im Stadion kollabiert und verstorben

Straubing Erneut ist es zu einem Todesfall im Rahmen einer Sportveranstaltung gekommen. Vor der DEL-Partie zwischen den Straubing Ice Tigers und dem EHC Red Bull München ist ein Mann zusammengebrochen und verstorben.

Das Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Straubing Tigers und Vizemeister EHC Red Bull München ist von einem tragischen Zwischenfall überschattet worden. Ein Dauerkarteninhaber der Straubinger brach kurz nach der Stadionöffnung zusammen und verstarb.

„Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen ist der Fan nach dem Transport ins Krankenhaus dort noch am Abend verstorben“, teilte der Klub am Mittwoch auf seiner Homepage mit: „Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie.“ Der Vorfall hatte sich bereits am Dienstag ereignet.