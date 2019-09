Eishockey in der DEL : Tabellenführer München baut Siegesserie aus

Eishockey in der DEL

Tabellenführer München bleibt in der Deutschen Eishockey Liga DEL weiter ohne Punktverlust. Der Vizemeister gewann am fünften Spieltag beim ERC Ingolstadt mit 7:4. Auch Meister Mannheim feierte einen Sieg.

Der EHC Red Bull München hat seinen perfekten Start in der Deutschen Eishockey Liga DEL weiter ausgebaut. Der 7:4 (1:1, 3:3, 3:0)-Erfolg in einer turbulenter Begegnung am Donnerstag beim ERC Ingolstadt bedeutete für den Vizemeister den fünften Erfolg im fünften Spiel und mit 15 Punkten die souveräne Tabellenführung. Ingolstadt bleibt mit drei Zählern im Tabellenkeller.